大陸浙江省紹興市一名高姓男子因為業績沒有達標，被公司要求脫褲子、穿女性絲襪跳舞，沒想到拒絕後竟被開除。對此公司負責人反駁，開除高先生是因為他不適任崗位錄用條件，由於控訴已影響到公司名譽，不排除通過法律途徑解決相關問題。

綜合陸媒報導，高先生指控，公司開出一項激勵機制，如果業績有達標的話會有獎勵，但如果沒有就要接受懲罰，然而自己沒有達標，因此按照規定要接受懲罰；高先生不滿地說，「讓員工脫到只剩下短褲，穿女人的絲襪在公司裡面跳舞，到時候他們還可能會錄影，我真的受不了。」

被懲罰的人聽從指令跳舞。

高先生拿出過去的影片，可以看見被懲罰的員工聽著指令做出各種動作，現場還有女性圍觀，大家笑得非常大聲。高先生說，拒絕接受這項懲罰後，回家就接到公司開除的訊息。

對此公司解釋，高先生不適任工作才被辭退的，與不接受懲罰無關，且他的指控已經影響到其他員工的正常工作，將採取法律途徑。

事實上，在大陸有一些企業會用較激烈的方式懲罰員工未達標，藉此希望他們記取教訓，再接再厲；像是之前貴州某建材城要員工吞活生生的泥鰍、喝雞血，也曾引起熱議。

(中時電子報)