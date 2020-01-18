國民黨籍台北市議員徐巧芯，日前公布上任周年問政成績單，不僅羅列自己在焦點議題、教育、勞動權益、長者、新移民、體育、工務、交通、新創產業、文化與地方服務上的成績，更報告自己出勤紀錄，連曾「請假一次」都鉅細靡遺交代「代表台灣參與法國未來人才計畫，強化雙邊交流」。

徐巧芯在臉書公布《上任周年問政成績單》，內容如下：

⭐️上任周年問政成績單：https://reurl.cc/5gWk5n

⭐️聯絡方式：徐巧芯研究室／臺北市信義區仁愛路四段507號607室連絡電話／(02)8780-6425

⭐️生活日常請追蹤IG：chiaohsinhsuhttp://instagram.com/chiaohsinhsu

⭐️問政質詢影片：https://reurl.cc/RdGnvg

出勤/

●大會：請假一次，代表台灣參與法國未來人才計畫，強化雙邊交流。

●質詢與專案報告：100%！並公開質詢內容上網。

焦點議題/

●踢爆卡神楊蕙如WTA申請補助問題，市府承諾檢討，避免再有人鑽漏洞。

●質詢大巨蛋案，提醒市府須確認容留人數變更申請單位，避免未來產生糾紛。

教育/

●要求市府重視3歲孩童公幼抽籤的公平問題。

●協調家長與市府對於「智慧販賣機」設置於校園的爭議。

●修正北市《補習班自治條例》，避免補習班惡性倒閉導致學生權益受損。

●爭取增加新住民語文師資，提升教學品質。

勞動權益/

●促成市府明年度預計將消防員國定假日出勤認定增為16小時。

●爭取上塔悠清潔隊休息室搬遷並整建，提升工作效率與舒適度。

●成功爭取救護車內外裝配備，提升救護人員執勤安全。

●要求市府重視外送員權益，催生「外送管理自治條例」。

●要求市府與中央溝通、促成酒後代駕產業規範，未來對業者進行稽查。

長者/

●成功爭取敬老卡可扣點使用運動中心。

●成功爭取身心障礙長者共餐補助增加為100元。

●成功爭取老人日照中心加入環狀健身設備、設置優先使用機臺。

新移民/

●成功爭取1999熱線增加新移民常用語言服務。

●明年度預計開辦「新移民市集」，多元文化讓台北更精彩。

體育/

●協助足球協會賽事前確認各項器材、草皮狀況，確保比賽能妥善進行。

●爭取明年度體育場館攤位費下修，增添體育賽事攤位多元性。

工務/

●爭取設置違建處理委員會，讓違章建築狀況更公開透明。

●成功爭取特殊結構橋樑從兩年改為一年檢測，保護橋樑安全。

●成功爭取緊急磁磚脫落補助增加至10萬元。

●成功爭取化糞池改設污水坑補助最高增為12萬元。

●爭取松山區明年度增設一處共融公園。

交通/

●公有停車場辨識車牌系統，年底前開放試辦機車使用。

●改善機車自主開單系統，防止重複開單擾民。

●爭取新版腳踏車停放區，更節省停車空間。

●要求市府針對公車折疊椅佔用無障礙區域事件進行改善，並建立SOP。

●要求政府正視「宿醉酒駕」問題，並加強宣導。

新創產業、文化/

●美化防火巷，邀請設計師、學生團隊彩繪牆面，增添地方特色。

●爭取民生社區明年燈節期間增添燈飾裝設，提升社區特色與商機。

●要求政府重視電競產業，分享現有資源及輔導學校成立社團。

●成功爭取「設計、印刷分開，強化城市美學」。

地方服務/

●爭取3000萬元治水工程，針對松山區易淹水區域進行排水工程改善。

●信義區污水接管、地下水溝不通等問題改善。

●防火巷占用、違建等市政問題排除。

●持續舉辦各類親子活動、法律服務、長輩共餐前韻律舞活動，並與里長共同舉辦各式會勘，讓社區更美好。

(中時電子報)