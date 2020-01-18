厄文前役賽後放話籃網還需更多幫手的不負責任言論，引發包含巴克利、帕金斯、皮朋等球評批評他不配擔任領袖，沒想到厄文18日爆氣回嗆，「說我不配當領袖，你們媒體也太嚴苛了，你們又不在休息室內，所以別瞎起鬨，滾遠一點！」

會讓厄文如此暴怒的主因，在於外界批評他太愛放話，造成自己與隊友之間的不和，曾跟喬丹攜手奪下6冠的皮朋就說：「並非所有優秀球員都能當領袖，有些人懂得以身作則，有些人就不懂怎麼跟隊友溝通，厄文必須學習懂得接受批評。」

沒想到厄文完全不給這些老前輩面子，18日直接回嗆，「用言語激勵隊友，這是我職業生涯的明顯標誌，我曾經歷好幾次更換球隊，來到不同的球隊與組織，但我不是那種在休息室對每個人大喊大叫的混蛋，可是你們還是聽到這些故事。」

「我的名字總會讓人編造故事，事實就是如此，」厄文表示，「作為一名優秀球員，我已經贏得人們的尊重，但我還有更多目標想要實現，如果沒有提升球隊表現，且贏得總冠軍，這一切毫無意義，所以我要努力讓自己與隊友變得偉大。」

(中時 )