高雄市長韓國瑜總統大選大敗，回高雄後還要面臨罷免危機，此舉引發韓粉反彈，揚言要罷免高雄新科八位綠營立委和台中立委陳柏惟，做為反制之道。對此，PTT知名網紅「四叉貓」劉宇好心幫這群韓粉算出罷免這八位立委和陳柏惟的最低門檻票數，他更提醒韓粉注意，別被有心人士以挺韓之名，行斂財之實。

四叉貓在臉書貼出，如果韓粉要罷免高雄民進黨八位立委和陳伯惟的最低門檻票數，分別是：陳柏惟：７２７８１票。邱議瑩：５５７００票，邱志偉：６５０６８票，劉世芳：７６１２１票，林岱樺：６５２７４票，李昆澤：７５９６１票，趙天麟：７９３１７票，許智傑：７２６９４票，賴瑞隆：７６４８１票。

接著，四叉貓語重心長表示，「我知道有許多韓粉們有追蹤我的ＦＢ，所以我想提醒你們一些事免得將來被斂財了，最近韓國瑜敗選，韓粉們心情尚未平復，想找一些事情來發洩在所難免，聽說有撈仔藉機成立罷免聯盟之類的組織，（加入這些組織還要先繳入會費喔）想鼓吹韓粉到處遷戶口罷免綠營立委，罷免是憲法保障人民的權利之一，但是想從罷免這個假議題撈錢的我就有點看不起了」。

四叉貓更表示，說的現實一點，罷免需要多少票他都算給大家看過，如果要是能夠輕易動員到這些人數，國民黨早就能在當地選上立委啦，還用得著你們玩罷免？拜託別被撈仔騙錢啦，四叉貓更笑言，「那些錢還不如拿來請我吃飯」！

(中時電子報)