2020大選投票後，確定由蔡政府繼續執政，台灣未來走勢如何，產經學界出現看好的氣圍。財信傳媒董事長謝金河說，企業家潘思亮和自己持相同看法，選後台灣30年大運指日可待，但潘思亮也點出關鍵，生育率低等最迫切的國安問題必須解決。

謝金河今在臉書上表示，他很佩服晶華酒店董事長潘思亮的真知灼見。潘思亮接受媒體訪問時表示，貿易戰開打，台灣與越南受惠，如果政府處理得宜，台灣每年GDP會增加1到2%，台灣會有30年大運，這是台灣第一個和自己一起講30年大運的企業家。

謝金河提到，大選過後潘董事長又有新見解，他說台灣這一波的機會，是他回台30年來首度看到的轉捩點，他認為2018年民進黨敗選後，政府做了很大的改變，從過去側重轉型分配為主的政策，轉變成以拚經濟為主的政策，台灣的黃金年代指日可待。

另一個角度是過去30年，美國全力協助中國大陸發展經濟，台灣被徹底邊緣化，這次台商回流，美國大型企業重新在台灣建立供應鏈，台美重新鏈結，而香港又有疑慮，澳門特區腹地不夠大，台灣再度成為外商投資新據點，這個趨勢才正要開始。

謝金河說，潘董事長建議政府要全力鬆綁，強化吸引台商政策，解決五缺問題，尤其是鬆綁外國人來台限制，特別是科技界的白領人士，他認為台灣最大的危機是缺人，企業找不到人，加上人口老化，生育率低，這是眼前最迫切的國安問題⋯。

謝金河指出，潘思亮對引進高階人才的看法，跟台大葉丙成教授、AI學院執行長陳昇瑋和自己的看法很一致。這次選舉有很多人看壞台灣，但潘思亮和自己看法很接近，他已經看到台灣美好的未來。

(中時電子報)