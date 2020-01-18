美國智庫戰略暨國際研究中心亞洲事務資深顧問葛來儀指稱，武統不是習近平的近期目標，而是希望透過國民黨、柯文哲、郭台銘等潛在合作對象讓民進黨落敗，對此台北市長柯文哲在歐洲受訪表示，葛來儀是綠營側翼，她說的話聽一聽就算了。

柯文哲表示，看她（葛）這一年多來的發言，越來越像綠營側翼，她講的聽一聽就算。柯指出，說這個也很奇怪，不過要看她的一貫發言，一次發言就很奇怪，但如果一直連下來，就覺得這傢伙很像側翼。

對於劉仕傑在臉書發文抨擊外交部臉書刻意在與台北與布拉格簽訂姊妹市時不提柯文哲名字，並於日前辭去公司總監，柯文哲回說，他不曉得發生什麼事，但會因為寫一篇臉書就被開除嗎？這太奇怪了，在事實真相釐清之前不用下結論，但他聽起來覺得怪怪的，寫一篇臉書就被開除，這個太奇怪了，還是先調查清楚再講吧。

外傳柯文哲訪歐期間民眾黨內部傳出內部角力派系互鬥，蔡壁如得罪黨內人士，柯文哲則是笑稱這「太誇大了」，事實上不止在黨，我們這個團隊都是有意見大家就舉手，所以在開會討論的時候，外面的人以前都沒看都這嚇一跳，說你們在幹什麼，其實沒有，本來這就是在討論，我們本來就不是一言堂，每個人都可以表達意見，什麼內鬥太誇張了。

柯也反問，「蔡壁如會得罪人這是新聞嗎？」他認為，蔡做事一向都是很直接的人，這就是外科文化，有話就直說、有問題討論，在官場來講她（蔡）也覺得不習慣，這樣而已。

(中時 )