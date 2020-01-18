大聯盟對太空人案下達封口令，退役的前洋基左投沙巴西亞(CC Sabathia)仍然直言不諱，他在廣播節目破口大罵：「他X的2017(季後賽)，我們(洋基)本來可以贏到冠軍的，應該是我們贏！」他甚至不介意把該年的冠軍懸空。

沙胖感嘆他本來可以在職業生涯末段再拿1冠，結果碰到一支作弊的球隊。「我哭得唏哩嘩啦，這打擊很大，我知道我們應該是冠軍。勝負差距很小(前兩場太空人都在主場贏1分)，他X的一個安打、一個暗號，就偷走了我們的的一切。」

沙胖也提到前洋基教頭吉拉迪(Joe Girardi)，吉總就是那年季後賽大戰7場輸給太空人之後才被趕走，真的有夠冤。洋基在美聯冠軍賽3勝2負聽牌，但被太空人主場連贏兩戰淘汰，第7戰的敗投就是沙胖(被打1分)。如果當年拿到冠軍，吉拉迪肯定能續約。結果吉拉迪離開球場兩年，季外終於在費城人獲得執教機會，太空人教頭辛屈(AJ Hinch)則被開除，以後大概也沒人敢用他。

更令人難過的是沙胖好不容易從連續兩年的失敗調整過來，他告訴自己太空人比較強，輸了也就認了。「現在回想起這一切，我氣炸了，我知道那年我們有能力摘冠。」

(中時電子報)