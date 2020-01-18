台南市東區警方14日才舉辦辣妹扮搶匪的防搶演練，17日真的有人在銀行前行搶。蘇姓男子17日晚間6時20分趁郭姓婦人在長榮路一家銀行外的自動櫃員機存款時，從後方搶走2000元逃逸，這次第一時間逮人的不是警察，而是兩位成大電機系學生，蘇嫌遭搶奪罪移送台南地檢署偵辦。

國年前宵小橫行，台南市東區警方14日才舉辦過年防搶演練，17日晚間6時許在長榮路的中國信託商業銀行外發生真實搶案。69歲郭姓婦人到銀行外的自動櫃員機存款，她剛放進2000元，34歲蘇嫌趁其不備，從後方搶走她放在櫃員機的鈔票，拔腿就跑。

蘇男才跑10幾公尺，就在一家火鍋店門外遇上成大電機系大學生高姓學生與研究所的賴姓研究生，兩人正在火鍋店門口等候老師與同學一起吃尾牙，看見一名婦人大喊搶劫，蘇嫌在前方奔跑，立刻合力將蘇男攔下。

一旁正在路口交通疏導的警員見人喊搶劫，連忙趕來，壓制蘇嫌，並呼叫同事支援，將他帶回警局。

落網的蘇嫌胡謅「有個聲音叫我去拿錢」，仍遭警方依照搶奪罪嫌移送台南地檢署偵辦。

兩位成大電機系學生獲得台南市警局長周幼偉表揚，電機系教授謝明得在尾牙餐會上得知學生見義勇為事蹟，讚賞年輕人的勇氣可嘉，自己與有榮焉。

(中時 )