After further review, refs give Rudy Gobert free-throws. He goes 1/2. Game headed to OT. pic.twitter.com/XJFoQEB5Jk — Bleacher Report NBA (@BR_NBA) January 17, 2020

還記得17日鵜鶘跟爵士打到正規賽最後0.2秒，裁判竟然吹了鵜鶘中鋒海耶斯拉住爵士中鋒戈貝爾的防守犯規，讓戈貝爾罰進把比賽帶進延長罰球的誇張判決嗎？沒想到聯盟18日公布這場比賽最後2分鐘裁判報告，竟然坦承那是誤判！

當時正規賽僅剩0.2秒，鵜鶘還領先1分，正當全場球迷都以為勝券在握，裁判卻吹出這個影響比賽結果的哨音，儘管當時裁判重看了慢動作畫面，卻還是堅持原判，也讓戈貝爾兩罰中1，比賽因此進入延長，幸好鵜鶘最後仍以138比132贏球。

沒想到才隔1天，裁判報告給出解釋，「在爵士發邊線球時，戈貝爾和海耶斯確實有身體接觸，海耶斯抓住戈貝爾手臂，卻很快放開，籃下其他球員也有類似動作，卻不該吹哨。」更重要的是，當時裁判重看畫面，只是為了確認犯規時間。

甚至這份裁判報告也點明，在延長賽出現兩次漏判，首先是最後58.5秒，摩爾快攻上籃放進鵜鶘超前分，應該先走步違例了，接著是最後36.9分，爵士替補中鋒布拉德利的上籃，同樣也走步沒吹，等同雙方各打五十大板，裁判也太瞎了！

(中時 )