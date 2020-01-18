酒店小姐竟爆發4人打1人的街頭圍毆！台北市5名酒店小姐一同到KTV歡唱，其中一名資歷最淺的菜鳥中途離席；其餘4人要結帳時，其中一人發現錢包不見，懷疑被菜鳥摸走，4人怒氣沖沖找到菜鳥，拖到暗巷教訓，巴掌、踹肚、抓頭撞牆通通來。菜鳥事後報警提告，4名酒店前輩遭台北地檢署依傷害罪嫌起訴。
5名辣妹皆在北市東區某酒店上班，去年10月相約林森北路KTV歡唱。據三立新聞報導，小麗（化名）是資歷最淺的「菜鳥」，中途離席參加別攤，其餘4人則是歡唱到清晨。
不料要離開時，小君（化名）發現皮包不翼而飛，立刻懷疑到小麗身上，4人怒氣沖沖找到小君，不聽她解釋就將人拖到暗巷狠狠教訓一番。雖然是菜鳥，但小麗嚥不下這口氣，報警驗傷維護權益，也讓4名動手的前輩遭到起訴。
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(中時電子報)
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