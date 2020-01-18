資深購物專家廖其芳的大表姊遭小7歲親妹妹背叛，甚至還當場目擊妹妹與老公在床上滾床，當場崩潰。廖其芳在節目上透露，表姊因為打擊太大，身心受到創傷，整個人發瘋住進療養院。

廖其芳在節目《新聞挖挖哇》中自揭家醜，大表姊從高中開始就半工半讀，沒有怨言供小7歲妹妹的學費、食衣住行等花用，甚至為了讓妹妹順利考上大學，還找了男友教她功課，幫她補習；之後大表姊順利與男友結婚，沒想到卻是惡夢開始。

廖其芳說，大表姊相當疼惜妹妹，因此把妹妹接來家裡一起住，還特地準備了一間房間給她，不過之後妹妹與先生總以家教為由共處一室，起初大表姊覺得還好，後來越想越不對，畢竟妹妹都已經大學了，還要先生教導功課有點怪，因此鼓起勇氣打開房門。

一打開發現2人竟在「床上家教」，大表姊當場崩潰，秒衝出房門，直到天亮才回家。廖其芳感嘆，「之後大表姊好像沒有靈魂一樣，整個人神智不清、呆掉、傻掉，至今仍住在療養院中。」真的非常心酸。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)