神！海豹特種哈佛醫生變太空人 10:342020/01/18 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 度過慘澹的青少年歲月，金強尼不但圓夢成為海豹部隊，哈佛醫生，更成為太空人。（路透/NASA） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓裔移民之子美國圓夢神過程 他18歲喪父，高中時成績頂尖，但卻沒有朋友。面對社交慘澹的高中生活，他一心想要服役，進入「海豹部隊」（SEAL）。當他告訴母親，想要從軍時，只見母親淚眼婆娑，勸他別走這條路。 從海豹特種部隊變成哈佛醫生 (中時電子報) #韓國 #NASA #海豹部隊 #太空人 #哈佛大學 #醫生 也許您會感興趣 推薦閱讀 才6歲！超人氣YouTube網紅買2.5億豪宅 00:302019/07/27 國際 9歲天才大學快畢業 要攻電機博士 07:332019/11/15 國際 老爸好心急 9歲天才退學直攻博士 09:112019/12/11 國際 國際熱門新聞 翻盤？孟晚舟案最新文件透露 未對匯豐詐欺 - 時事 真子公主或可學哈利王子淡出皇室追求愛情 - 國際 一帶一路捲土重來！陸：比2018年成長41％ - 國際 毛骨悚然！恐怖邪教釀7死 儀式有裸女與血腥祭品 - 國際 神！海豹特種哈佛醫生變太空人 - 名流 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。