韓裔移民之子美國圓夢神過程

他18歲喪父，高中時成績頂尖，但卻沒有朋友。面對社交慘澹的高中生活，他一心想要服役，進入「海豹部隊」（SEAL）。當他告訴母親，想要從軍時，只見母親淚眼婆娑，勸他別走這條路。

從海豹特種部隊變成哈佛醫生

(中時電子報)