李乾龍請辭黨部主委 侯友宜：一直勸他不要辭 10:562020/01/18 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市長侯友宜今（18日）表示，李乾龍已經盡心盡力，自己也一直勸他不要辭。（葉書宏攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2020大選國民黨敗選，國民黨新北市黨部主委李乾龍17日到中央黨部遞出辭呈，對此，新北市長侯友宜今（18日）表示，李乾龍已經盡心盡力，自己也一直勸他不要辭，但李的心意很堅定，不過還是會繼續勸他。 侯友宜表示，所有的人碰到風風雨雨，那都是一個過程，就往前走、不需要回頭看，國民黨扮演好自己的角色。他提到今（18日）參加黃石中繼市場新建工程開工動土典禮，能夠把市場興建好，就是自己的責任，未來好好努力。 (中時 ) #侯友宜 #國民黨 #自己 #李乾龍 #市場 也許您會感興趣 推薦閱讀 開出第一槍 江啟臣辭中常委 籲助度過罷韓危機 07:192020/01/14 政治 張亞中：如果國民黨迴避兩岸和平等重要問題 有何存在價值？ 09:472020/01/14 政治 主席說了算 老K一言堂害慘顏寬恆 10:472020/01/14 政治 張亞中：國民黨要打破權貴結構的腐朽高牆 13:322020/01/14 政治 國民黨雪崩 金門縣長挺朱立倫再任黨主席 18:252020/01/14 政治 國民黨的危機又豈是人的問題 04:102020/01/15 論壇廣場 國民黨怎麼救？徐巧芯：快把這要命標籤撕了吧！ 09:192020/01/15 政治 國民黨先做三件事再談改革 04:102020/01/16 時論廣場 誰最適合擔任國民黨主席？周錫瑋勢頭看好 21:422020/01/16 政治 爭第二大黨 李明賢：民眾黨是國民黨最直接挑戰 14:322020/01/17 政治 政治熱門新聞 用撲克牌看罷韓 命理師一抽出陳鳳馨大驚 - 政治 罷韓最新民調 網看數據嚇死人 - 政治 2024總統大選 命理師：出現兩個天生敵手 - 政治 蔡拿817萬票 高嘉瑜：民進黨不用太高興 - 政治 國民黨估贏37萬票怎算的？徐巧芯爆內幕眾人笑翻 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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