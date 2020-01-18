2020大選國民黨敗選，國民黨新北市黨部主委李乾龍17日到中央黨部遞出辭呈，對此，新北市長侯友宜今（18日）表示，李乾龍已經盡心盡力，自己也一直勸他不要辭，但李的心意很堅定，不過還是會繼續勸他。

侯友宜表示，所有的人碰到風風雨雨，那都是一個過程，就往前走、不需要回頭看，國民黨扮演好自己的角色。他提到今（18日）參加黃石中繼市場新建工程開工動土典禮，能夠把市場興建好，就是自己的責任，未來好好努力。

(中時 )