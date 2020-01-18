111教育發展協進會持續關懷偏鄉教育，今年發起「乒乓傳愛偏鄉」活動，鼓勵偏鄉學童培養運動專長、促進身心健康。首站17日上午假雲林縣古坑鄉水碓國小舉行捐贈典禮，由協進會理事長、也是前教育部國民及學前教育署署長吳清山代表致贈雲林縣古坑、四湖、口湖、二崙、林內、土庫、大埤與台西等鄉鎮共10所偏遠國小、每校2萬元的桌球器材設備，並邀請雲林縣政府教育處處長邱孝文見證。

邱孝文表示，偏鄉因人口外移、出生率下降等因素，造成學校招生不易，學生人口數少，可享用的資源及福利不易取得，這次的捐贈活動，帶給偏鄉孩子們培養運動興趣的契機，也為偏鄉孩童投下體能培訓的種子。感謝111教育發展協進會，在年節的前夕為孩子送來禮物，帶給孩子們滿滿的活力與喜悅，祝福111教育發展協進會會務推展順利，讓臺灣更多的孩子能感受到溫暖。

出身雲林海邊、苦讀有成的吳清山表示，111教育發展協進會推廣「教育111：一校一特色、一生一專長、一個都不少」理念，本次回到故鄉雲林，希望送給學童一份最棒寒假禮物，讓偏鄉孩子能本著良好的體能基礎，踏上築夢的道路，也藉此呼籲社會大眾對偏鄉孩子們多一分關懷、提供多一分學習助力，並邀請大家共同用廣傳教育愛，嘉惠偏鄉學子。

活動最後由吳清山與邱孝文陪著水碓國小的同學以球會友，舉行精彩的友誼賽，並邀請新北市板橋區桌球委員會副主委王李中癸先生擔任球評兼裁判，寓教於樂，現場氣氛歡樂又溫馨。

(中時 )