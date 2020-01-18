投資人吞了貿易協議定心丸，加上大陸經濟數據符合預期，美股狂牛續奔再創新高，但英特爾、美光等半導體類股小跌，以及美國恐擴大華為出口管制疑慮未除，拖累台積電ADR下跌0.29%。

大陸去年經濟成長率維持6.1%，符合官方及市場預期；美國新屋開工數據月增16.9%表現相當亮眼；此外，在第一階段協議簽署後，美陸貿易樂觀氣氛持續發酵，帶動美股本周站上29000點歷史新高。

道瓊指數終場周五上漲50點（或0.17%），收在29348點；標準普爾500指數上漲12點（或0.39%），收在3329點；以科技股為主的那斯達克指數上漲31點（或0.34%），收在9388點。

以單周漲幅來看，道瓊指數周上漲1.82%，標普、那指則分別大漲1.97%、2.29%。值得留意，下周一（20日）為馬丁路德紀念日，美股休市一日。

在科技股部分，蘋果上漲 1.11%；谷歌母公司Alphabet上漲 2.02%；亞馬遜下跌 0.70%；Netflix上漲 0.31%。儘管蘋果股價飆不停，一年來翻倍漲，市值直逼1.4兆美元，但分析師仍看好後市，紛紛調高目標價，最高上看368美元。

半導體類股漲跌互見。高通暴漲4.49%、超微（AMD）上漲 2.33%、輝達（Nvidia）小漲 0.14%；英特爾則小跌0.10%、美光平盤震盪小跌0.03%。另外，美國可能擴大限制華為供應商的出口管制，外界擔憂恐對台積電持續供貨華為造成衝擊，拖累台積電ADR下跌0.29%。

(中時電子報)