38歲韓國女星全智賢8年前嫁給富三代崔俊赫，2016年、2018年接連生下兩子，最近她拍攝新廣告，被發現原本身材高挑纖瘦的她，上圍激升變得更性感，而理財有道的全智賢，在演藝圈內本有最強包租婆封號，最近有節目曝光她名下房產，總價值超過1000億元（約台幣25.83億）。

韓國節目《Section TV演藝通信》日前公布演藝圈藝人投資房地產的排行榜，提到出道20多年的全智賢，指出她2007年曾以86億韓元（約台幣2.2億）入手首爾論峴洞5層樓房產，3年前又以現金325億韓元（約台幣8.4億）買進江南區三成洞豪宅，由於她眼光神準，如今價格都翻漲。

節目指出，粗估全智賢名下物業總價值超過台幣25億，而排行榜上還有宋承憲、徐章煇、河正宇等人，網友回應：「姊姊演員只是副業吧」、「我想幫她提包」、「一點都看不出來已經是兩個孩子的媽媽了」、「真的是人美有才又有財」。

(中時電子報)