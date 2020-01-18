根據《每日郵報》報導，一名男網友在「Reddit」論壇上發文，詢問想主張「精子所有權」問題。原來是他與女友，在一個小時前有過性行為，因為他不想當爸爸，所以全程性行為都有戴著保險套。完事後他進了廁所，結果上完廁所出來，竟發現女友正在拿剛剛用過的保險套，進行手動「授精」，讓他超傻眼，擔心女友會因此懷孕。

這名男網友說，他在性行為結束後，很順勢的把用完的保險套褪下丟到床邊垃圾桶，之後就進了廁所，女友卻在外面問他，是上大號還是小號？結果當他上完廁所走出來，竟看到女友垃圾桶中翻出保險套，正在蒐集精液，並利用手指企圖進行「置入式授精」，嚇得他立刻衝去奪走保險套。

男子認為，他並沒有同意女友做出這種「偷精」行為，想主張自己的「精液所有權」。但相關報導指出，根據美國法律，只要雙方同意發生性行為，那就是代表雙方都同意其造成的「後果」，所以精液遺留物是屬於「禮物」範疇，不能算是偷竊。

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(中時電子報)