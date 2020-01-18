43歲池姓女子今（18日）上午7時許，在新北市新店區中央路某資源回收廠內操作堆高機，從事資源回收工作，疑因倒車時未注意撞擊87歲李姓女子，李女婦右大腿及左手臂骨折、當場陷入昏迷，經送醫後宣告不治，詳細肇事原因待進一步釐清，警訊後將依過失致死罪嫌送辦。

(中時 )