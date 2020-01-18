堆高機倒車不慎 8旬婦資源回收廠內被撞死 11:192020/01/18 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 43歲池姓女子今（18日）上午7時許，在新北市新店區中央路某資源回收廠內操作堆高機，從事資源回收工作，疑因倒車時未注意撞擊87歲李姓女子。（葉書宏攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 43歲池姓女子今（18日）上午7時許，在新北市新店區中央路某資源回收廠內操作堆高機，從事資源回收工作，疑因倒車時未注意撞擊87歲李姓女子，李女婦右大腿及左手臂骨折、當場陷入昏迷，經送醫後宣告不治，詳細肇事原因待進一步釐清，警訊後將依過失致死罪嫌送辦。 (中時 ) #女子 #資源 #操作 #堆高機 #倒車 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡壁如拋在野大聯盟 林昶佐批民眾黨政治操作 12:582020/01/14 政治 《基金》印度央行扭轉操作連續降息，帶動長債買氣 16:312020/01/14 財經 元大富櫃200ETN 波段操作好幫手 04:102020/01/15 證券．權證 人行進行三千億一年期MLF 利率持穩 15:142020/01/15 財經 人行雙管齊下 釋4,000億人民幣活水 04:102020/01/16 全球財經 狼男騙她回家「強壓扒褲」猛撞下體：帶回家就是要做！ 16:572020/01/16 社會 工業局攜手證期局 推動智財管理加值公司治理 19:422020/01/16 財經 防竊防亂挪 智慧機車鎖搞定 02:262020/01/17 地方新聞 人行放水 操作2,000億人民幣逆回購 10:462020/01/17 財經 衛福部開民主倒車 04:102020/01/18 時論廣場 社會熱門新聞 我月薪5000！帥哥說後24名正妹全熄燈 聽完下一句…捶心肝 - 社會 BMW美女業務「自備氣囊」超繃 網暴動：想買車！ - 社會 2成大電機生勇攔搶犯 教授尾牙讚賞 - 社會 結婚2周 警察上門逮人才知嬌妻「帶把的」 - 社會 阿公頭七回魂夜 地上的麵粉真的出現... - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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