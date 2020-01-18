蘇貞昌出席「2020屏東熱帶博覽會」開幕儀式前，接受媒體聯訪時指出，關於高雄市長罷免案經費不足部分，若有需要，中選會自然會考量。（謝佳潾攝）

行政院長蘇貞昌18日南下屏東參加「2020屏東熱帶博覽會」開幕儀式，會前他接受媒體聯訪時，針對中央是否補助高雄市長罷免案經費不足部分稱，選舉罷免是人民的權利，若屆時有需要，中選會自然會考量；另有媒體指出，若內閣改組可向中國大陸釋出善意，對此，他強調台灣是主權獨立的國家，不用其他國家指指點點。

媒體聯訪時，媒體問蘇貞昌，罷韓第一階段已通過，若經費不足的話，中央會補助嗎？蘇貞昌說，選舉罷免是人民的權利，人民要行使權利，政府都會妥善因應，中選會是獨立機關，若屆時真有罷免需要，中選會自然會考量。

媒體又問，有報導指出，若要對中國大陸釋出善意的話，可以從內閣改組微調著手？對此，蘇貞昌強調，台灣是主權獨立的國家，台灣人民剛剛用選票肯定蔡英文總統的施政，蔡總統連任必有一番新的布局，這不用其他國家來指指點點。

此外，還有媒體直接問蘇貞昌「蘇嘉全當祕書長合適嗎？」蘇很客氣地回答，蘇嘉全是很好的人才，蔡總統在未來新的任期必有新的人事布局，我們尊重安排。

另外，也有媒體質疑目前檯面上的人事安排，包含蘇貞昌，游錫堃還有蘇嘉全等，都沒有新潮流派系的人，是否因之前新潮流被罵得太慘，所以現在採派系平衡？

對此，蘇又強調，民進黨是民主政黨，在黨內競逐時難免有派系的競爭，但是最重要的是，當人民把政權交給民進黨後，民進黨最重要是要做出符合人民期待，蔡總統經過一任後，人民再次把政權託付給她，蔡總統必定有一番符合民意的作為，最重要的是，要怎麼樣才是適才適所，這個時候不會有派系的考量。

(中時 )