2020台灣燈會主展區預計2月8日在后里花博園區登場，施工團隊緊鑼密鼓準備中，市府勞工局邀集建設局共同實施安全衛生實地監督及輔導，藉施工安全協商會議宣達重點防災事項，督促事業單位落實承攬管理、危害告知、作業安全等現場安全衛生管理措施，確保燈會策展期間工程安全零職災。

勞工局指出，實地監督及輔導發現臨時線路的開關未設置感電護圍、舞台搭設時未設置安全上下設備、2公尺以上作業未使作業勞工確實戴安全帶、使用有機溶劑從事噴塗作未有穿戴呼吸防護具、施工架未符合規定等多項缺失，市府將持續要求台灣燈會施工團隊落實工安管理情形，並透過召開施工安全協商會議，輔導事業單位進行改善，加強燈會工程安全。

勞工局長吳威志表示，主燈「森生守護-光之樹」高達15公尺以上，且各燈會展區內容包羅萬象包，勞動檢查處將於策展期間，加強墜落、感電、物體、倒塌等危害項目監督及輔導。

勞工局呼籲事業單位應自主落實職業安全衛生管理及防護，共同確保燈區的安全品質及施工單位的勞工安全，防止職業災害發生，保障民眾欣賞燈會時，有良好安全的環境。

(中時 )