東森昨(17)日於台北世貿一館舉辦年終尾牙，邀請眾多實力派唱將輪番登台獻唱，包括蕭敬騰、林宥嘉、本土天團玖壹壹、周興哲、鄭心慈，還有《聲林之王》歌手李友廷、李艾薇、Gail、吱吱、艾文、許莉潔等，現場氣氛嗨爆！

玖壹壹率先帶來組曲開場炒熱氣氛。（東森新聞雲提供）

玖壹壹率先帶來組曲開場炒熱氣氛，並邀請員工上台一起<來個蹦蹦>，用充滿節奏感的音樂帶起尾牙一波高潮。國民情歌王子周興哲獻唱<怎麼了>，展現十足暖男魅力，並跟員工一起合唱合照，融化台下一票員工。

周興哲深情演唱<怎麼了>。（東森新聞雲提供）

《聲林之王》兩位首席導師蕭敬騰、林宥嘉一出場就引發暴動，更一同與東森集團王令麟總裁抽出多位20萬幸運兒，立馬把氣氛帶到最高潮。接著蕭敬騰演唱招牌歌曲<讓我為你唱情歌>、<王妃>，展現超實力唱功連續飆高音，全場嗨到最高點；林宥嘉則連續帶來<少女>、<兜圈>兩首經典「宥式情歌」，全場大家跟著合唱，讓嗨爆的氣氛瞬間轉為超甜蜜，多位女性員工被迷到昏厥，林宥嘉打趣的說：「我本來想走下台，但你們太熱情在台前，我都沒路可走了。」

蕭敬騰演唱招牌歌曲<讓我為你唱情歌>、<王妃>，展現超實力唱功。(東森新聞雲)

林宥嘉深情演唱<兜圈>、<少女>，全場聽得如癡如醉。（東森新聞雲提供）

綜藝天王吳宗憲也驚喜登場，表示自己晚點還要趕去台中工作，但為感謝同仁辛苦，他每年還是都會到，還對著台下員工喊：「愛你，愛你！」當場也大方送出多台吸塵器，引起全場熱烈歡呼！憲哥接著演唱<有夢你會紅>，鼓勵所有的年輕人，勇敢朝自己夢想前進，就像《聲林》的歌手一樣！

李艾薇重現<盛夏光年>海豚音。（東森新聞雲提供）

《聲林之王》第一、第二季歌手也一起到場同歡，現場像同學會一樣非常熱鬧，兩季人氣歌手難得在同個舞台上演唱，美聲輪番接力放送。第一季的總冠軍李友廷帶來在節目上差點逼哭老蕭老師的自創曲<把音量轉小>，現場自彈自唱，台下員工全被圈粉聽得陶醉，自節目後也首度跟吳霏和楊碧琪合體演唱，重現當時超抓耳的<偽裝>，三人組合迷倒台下員工，主持人直呼：「好帥喔」；李艾薇也重現<盛夏光年>海豚音，再度震撼大家的耳朵，還不忘俏皮的提醒大家「聽完了記得要轉彎喔！」

李友廷自彈自唱自創曲<把音量轉小>。（東森新聞雲提供）

(中時 )