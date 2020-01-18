過年期間在古亭、成美右岸河濱公園及內湖大溝溪生態治水園區，都有大片賞心悅目的花海可觀賞，目前花況不錯，可以一路觀賞至2月下旬。

古亭河濱公園花海面積約2490坪，相當於19.6座標準籃球場面積大小，為目前北市最大片花海，瑰麗景色媲美北海道富良野，加上鄰近師大公館商圈，去年底一亮相就成人氣景點，吸引不少人前往打卡拍照。

同樣隱身台北市區的賞花秘境，靠近捷運大湖公園站的內湖「大溝溪生態治水園區」，是北市第一座兼具生態滯洪功能的調洪沉砂池，以自然工法為設計原則。這次園區以近5萬盆四季秋海棠、一串紅等，構成面積1,388平方公尺的拼色曲線花海，沿著步道走，就能欣賞五顏六色的美麗花兒。另外從高處往下俯瞰，也能將花海全貌一次盡覽。

另外今年初，在觀山河濱公園基隆河五號疏散門前，還有一片剛完工的花海，水利處使用約７萬６千多盆當季草花，穿插數隻小白鷺、小水鴨等河濱鳥類意象裝置藝術，不過由於才剛栽種，目前花況還不如其他花海，建議觀賞順序可排在其他河濱公園之後。

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(中時電子報)