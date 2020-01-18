新北一名呂姓男子與陳姓早餐店老闆娘發生婚外情，2人10天內就嘿咻了5次；婚外情曝光後，陳女居然狠嗆正宮，「死肥人、賤肥豬。」台北地院審理後，依公然侮辱、恐嚇罪判陳女5000元罰金、拘役40天，另外還要賠償呂男的妻子4.5萬元，全案仍可上訴。

判決書指出，呂妻發現丈夫出軌後，便帶著2名子女以及友人跟陳女談判；不過陳女也不是省油的燈，直接在樓梯間大吼「死賤人」、「死肥人」，完全沒有要坐下來好好談的意思。

陳女之後於2019年3月3日跑到呂男住處張貼字條，內容提到，「呂XX你這樣太過份了，說好要打電話給我，說好要談談的，居然一直在騙我，你真的要為那隻該死的賤肥豬做成這樣嗎？打電話給我，不要真的搞到家破人亡、全家死光才後悔。」

法官審理後認為，陳女不雅言語辱罵元配，足見有貶低人格之意，另外張貼惡害通知字條，也足以使人在閱覽後心生畏懼，因此依公然侮辱、恐嚇罪判陳女5000元罰金、拘役40天，另外還要賠償元配4萬5000元，全案仍可上訴。至於妨害家庭部分，因元配撤告，公訴不受理，陳女無罪。

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(中時電子報)