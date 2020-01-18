太空人作弊事件還在連環爆，昨日傳出「阿土伯」艾爾圖維（Jose Altuve）直到去年仍在肩膀偷藏作弊用的蜂鳴器，這讓去年美聯冠軍戰挨艾爾圖維再見轟的洋基終結者查普曼（Aroldis Chapman）被認為是最大受害者，稍早他也在個人推特上發文，顯示要「坐等看太空人好戲」。

去年美聯冠軍戰關鍵的第6戰，洋基終結者查普曼在最後挨了艾爾圖維一發再見2分砲，且是一顆滑球挨轟，讓查普曼最後在投手丘露出不可置信的詭異微笑，也成為經典畫面，賽後他坦言當時自己「完全不敢相信」。

不料昨日爆出的消息指出，艾爾圖維在肩上藏有蜂鳴器，用震動方式接收隊友傳遞破解後的暗號，這也代表艾爾圖維可能靠作弊才擊出這發再見轟，雖然艾爾圖維一再嚴正否認作弊行為，大聯盟官方也表示查不到相關證據，但太空人作弊事件如雪球越滾越大，一發不可收拾。

稍早查普曼再個人推特上發文，貼出張動態圖片，寫著「我正看著太空人作弊的劇情發展」，還使用爆米花的圖案表示自己正在看好戲。

(中時 )