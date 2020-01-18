台灣高鐵（2633）宣布，總旅運人次已突破6億大關，第6億人次的幸運旅客於17日晚間19時6分在南港站購票（票號01-202-0017-0628），將可獲得「一年無限搭乘年票」，全年不限區間、無限搭乘。

第六億前後一名及二名購票的旅客，也可獲得高鐵假期雙人遊。相關得獎資訊已公布於「六億搭乘 好事加乘」活動網站「乘客票號兌獎區」，敬請獲獎旅客盡速與高鐵公司聯繫兌獎。

台灣高鐵表示，第599,999,999及第六億人次旅客，都是17日當天晚間搭乘自由座，分別在台中站、南港站購票，並搭車前往彰化站及左營站。第600,000,001人次是由左營站售出的回數票旅客，17日當天由板橋搭車至左營。第599,999,998及第600,000,002人次車票則均由台北站售出。

台灣高鐵自2007年1月5日通車營運以來，歷時約3年又7個月首度突破1億人次大關，隨後因旅客及社會大眾持續支持，每次破億人數時間持續縮短，截至17日累計旅運人次已有6億零5萬餘人次，距離2018年7月23日突破五億人次，歷時僅約1年又6個月。

根據統計，高鐵去年全年旅運達6,741萬餘人次，較2018年增加約5.4％，每日平均運量攀升至18萬4千餘人次，持續穩定成長。台灣高鐵誠摯感謝所有旅客支持與愛護，除了持續提供準點、舒適的旅運服務以外，更將積極實踐成為「引領進步、創造美好的生活平台」之企業願景，帶領旅客體驗全新的旅程。

為慶祝高鐵總旅運突破6億人次，台灣高鐵推出「六億搭乘 好事加乘」歡慶活動，1月底前玩闖關小遊戲、或分享活動網站給好友，即可參加抽獎，有機會獲得免費車票或半價車票。

另外，17日以前至高鐵活動網站猜中第六億人次旅客進站車站的民眾，也有機會抽中標準車廂免費車票，得獎名單將於2月7日公布於活動網頁。

(工商 )