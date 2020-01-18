為強化民眾反毒的概念，台中市警察局第四分局拍攝微電影「淨化城市 安居緝毒 守護家園」，寓教於樂，發揮「影」響力。（翻攝照片／盧金足台中傳真）

發揮「影」響力！台中市警察局第四分局加強「109年加強重要節日安全維護工作」及 「安居緝毒宣導」等工作，由該分局同仁自編自導製作反毒宣導微電影，以輕鬆詼諧的方式讓反毒觀念深植民心。

台中市警察局第四分局執行「安居緝毒方案」，為讓民眾遠離毒品的威脅，針對查緝不易的社區大樓、販毒與施用者以及毒品交易各處熱點強力掃蕩，透過「團體合作」、「深入社區」、「向上溯源」三大措施，建立「友善通報網」，透過與轄內各社區大樓、保全員等建立信任關係，將社區內疑似涉毒人口反映給警察，警察立即展開偵查，反毒通報網絡發揮最大功效。

台中市警察局第四分局長吳耀南指出，為強化民眾反毒的概念，召集有編劇拍攝及剪輯等相關專長同仁聚集共同拍攝微電影「淨化城市 安居緝毒 守護家園」，以輕鬆詼諧的方式讓民眾更加印象深刻。

年關將近，警方針對毒品等各項重大犯罪持續強力掃蕩，台中市在安居緝毒專案的績效優異，2018、2019連續兩年都是六都第一名，透過「友善通報網」建立「民眾熱心反映、警察積極掃蕩、雙方建立互信」的良性循環，使民眾對於政府反毒工作具體作為有感。

台中市警察局第四分局持續推動安居緝毒專案，徹底將毒品趕出民眾的生活圈，全力打造無毒安全新家園。

(中時 )