前外交官劉仕傑日前在臉書發文，抨擊外交部臉書刻意在與台北與布拉格簽訂姊妹市時不提柯文哲名字，卻引發不少批評，之後即宣布辭去公司總監，被解讀是在壓力下「被迫」辭

職。

對此，劉原任職的公司、流線傳媒創辦人戴季全表示，網路上一群一副民進黨或台派姿態的匿名人士，四處挑撥、營造一股越來越濃的麥卡錫主義氛圍。這會傷害民進黨，傷害台派，並破壞台灣的民主。

捷克首都布拉格日前與台北市締結姊妹市，並由柯文哲親赴簽約，沒想外交部後來在臉書貼文宣揚此外交成果時，竟未提柯文哲，只提「北市府團隊」，此舉引來劉仕傑在臉書質疑是刻意忽略柯，認為外交部不應如此。隨後外交部已才修改。

風波到此原應該結束，但劉仕傑此舉卻引發英粉柯粉在網路大論戰，且他所任職的流線傳媒，其社長戴季全和柯文哲是好友，讓英粉更加大批評力道，指劉仕傑在用網路政治操作。劉最後不堪其擾，聲明請辭流線傳媒國際公共事務總監。

對此，戴季全於臉書發文痛批，最近有一系列匿名文章，先後刊登於芋傳媒、關鍵評論網和麵攤大叔的臉書帳號。每一篇都沒有以真名示人，每一篇都用標準的假新聞模式，惡質地散播流言中傷他人，挑撥並引發對立。

戴季全認為，這些人用一種民進黨人或綠營或台派的姿態發文，但他無法確定這些人到底真的是民進黨人？還是偽裝成民進黨人攻擊其他非民進黨人的中國網軍？然後網路上這群一副民進黨或台派姿態的匿名人士，四處挑撥、營造一股越來越濃的麥卡錫主義氛圍。

戴季全直言，他認識也欣賞很多站在民主前線的民進黨和台派朋友，如果以這些人為標竿，那些匿名的假貨，正在傷害民進黨，正在傷害台派，正在破壞台灣的民主。如果來自境外的假新聞是病毒，那麼來自境內的不實訊息就是癌細胞，用言論自由偽裝成民主社會的公民，偽裝成正常的細胞攻擊正常的細胞，打著民主反民主。

戴季全希望，我們這些社群或所謂的新媒體經營者能夠戒慎恐懼，希望有心為台灣深化民主自由與人權的朋友都能夠勇敢站出來指教批評，希望剛拿下完全執政的民進黨，萬勿掉以輕心。我們的國家，仍未太平。

(中時電子報)