儘管馬刺最近戰績稍有回溫，目前17勝23敗，排在西區第9的季後賽邊緣位置，《邁阿密先驅報》記者貝瑞傑克生18日卻爆料，馬刺正在考慮於2月交易截止日前，送走「雙核」迪羅薩或艾卓吉其中1人，最有可能的交易對象將是熱火！

畢竟馬刺本季幾乎提前宣告已跟總冠軍無緣，為了積極進行重建，把迪羅薩或艾卓吉擺上交易檯面，恐怕是馬刺當前最有利的方式，至於目前29勝12敗、牌在東區第2的熱火，本季仍有爭冠希望，當然希望趕緊補進1名全明星等級好手。

貝瑞傑克生強調，由於熱火去年夏天招募吉米巴特勒之際，曾允諾巴特勒還會追逐另外一名球星輔佐，如今迪羅薩、艾卓吉兩人跟馬刺合約都只剩下1年，似乎是不錯的招募對象，更何況迪羅薩和巴特勒私下是好朋友，或許搭配效果也不錯。

熱火除了考慮招募迪羅薩或艾卓吉，更在努力清出足夠的薪資空間，以便加入明年夏天的「字母哥」阿提托康波爭奪戰，因為假如字母哥拒絕跟公鹿續約，他就能在明年夏天成為完全自由球員，熱火當然不想錯過爭搶字母哥的任何機會。

(中時 )