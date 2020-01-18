南湖高中許姓考生(左1)認為，今年大學學測數學考題容易作答，拿分不是難事。（實習記者林志怡攝）

109年度大學學測第二天首科考數學，考生普遍認為，對比歷屆考題與模擬考，今年數學科考試偏易，還有人形容是「相當平淡的考卷」，預計可以拿到比平時考試更好的分數。而在師大附中考場，在考試結束前10分鐘，已有大批考生交卷離場。

永春高中高三生韓季廷為二類組考生，他認為今年學測數學題目，比歷屆試題與模擬考都還要簡單，並且題幹短，易於閱讀，他在考試結束前30分鐘，便完成答題，預估自己可以拿到比平時考試還要好的分數。

韓季廷也提到，這次學測數學考試，讓他印象最深刻的是選填題最後一題，以圖示呈現月亮的形狀，讓考生計算陰影面積，此題程度為國中數學，對他來說是送分題。

南湖高中陳姓考生表示，相當意外這次的學測考題比模考簡單，與歷屆和模考相比之下都相對容易作答，也沒有什麼太過特殊的題型出現，拿到一般水準的成績應該不會太困難。

南湖高中許姓考生則認為，今年數學學測，特別是在第一大題的非選題，的確較歷年簡單，在選填題有題目提到平面向量，這題則稍有難度，「整體而言還是一份相當平淡的考卷」。

師大附中徐姓考生則說，這次的學測數學考題太過簡單，感覺上考不出鑑別度。

(旺報 )