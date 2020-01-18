崔碧珈被封翻版葉子媚。（圖／翻攝自anitachui IG）

崔碧珈因擁有36G火辣身材，被封為翻版葉子媚，去年她和歌手吳浩康交往，期間卻傳出憂鬱症復發，最後不了了之分手。最近崔碧珈接受專訪，透露以前多半選圈內人，經過這場戀情後覺得條件可以放寬，最重要是可以相處的來就好，至於經濟條件她也說窮一點也沒關係，有上進心就好。

據《東網》報導，崔碧珈和舊愛不歡而散後，對於下段戀情擇偶條件大改，過去只交圈內人，幕前幕後的都可，現在覺得圈外人也好，窮小子也沒關係，她坦言前男友沒有一個是有錢人，「你有野心、有上進心，我一定不會輕視你」，但她怕對方長期財政有問題，「脾氣通常會很差」。

崔碧珈也表示，未來謝絕個性花心的男人，但不會因為對方看起來很花心就先拒絕，會先觀察，她期待下一段戀情，但不會刻意求姻緣，會多交朋友，緣分到時不排拒，至於異國戀，崔碧珈說可能文化背景對她而言很重要，對外國人不感興趣，生小孩或結婚等大事就隨緣，不嫁也沒關係，「有時結婚也會離婚啦！」

(中時電子報)