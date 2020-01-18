台灣高鐵總旅運在1月17日突破6億人次，第6億名幸運旅客於17日晚上7時6分在南港站購票（票號01-202-0017-0628），將可獲得「1年無限搭乘年票」，全年不限區間、無限搭乘台灣高鐵！至於6億的前2名、後2名旅客，也可獲得高鐵假期雙人遊。

高鐵公司表示，第5億9999萬9999以及第6億人次旅客，都是17日當天晚間搭乘自由座，分別在台中站、南港站購票，並搭車前往彰化站及左營站；第6億零1人次是由左營站售出的回數票旅客，17日當天由板橋搭車至左營；第5億9999萬9998及第6億零2人次車票，則是由台北站售出。

台灣高鐵表示，2007年1月5日通車營運以來，歷時約3年又7個月首度突破1億人次大關，之後因旅客及社會大眾持續支持，每次破億人數時間持續縮短，截至昨日，累計旅運人次已有6億零5萬餘人次，距離2018年7月23日突破5億人次，僅約花了1年又6個月。

高鐵公司統計，2019年全年旅運達6741萬餘人次，較2018年增加約5.4％，每日平均運量亦攀升至18萬4千餘人次，持續成長。

為慶祝高鐵總旅運突破6億人次，高鐵公司推出「6億搭乘 好事加乘」歡慶活動，1月31日前玩闖關小遊戲、或分享活動網站給好友，即可參加抽獎，有機會獲得免費車票或半價車票。17日以前至高鐵活動網站猜中第6億人次旅客進站車站的民眾，也有機會抽中標準車廂免費車票，得獎名單將於2月7日公布於活動網頁。

(中時 )