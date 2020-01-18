十方啟能中心感謝第六分局及民防西屯中隊 寒冬送暖，感受濃濃人情味。（盧金足攝）

農曆春節將屆，台中市警察局第六分局分局長盧廷彰在「加強重要節日安全維護工作協調會」，特別要求員警主動關懷弱勢族群，幫助他們溫馨過新年，第六分局員警偕同民防西屯中隊前往位在大坑的十方啟智文教基金會附設十方啟能中心訪視溫暖弱勢族群的心。

十方啟能中心位於大坑地區，推動智能障礙青少年啟智教育及啟能訓練，使其有自力更生能力回歸社會，減輕家庭負擔和社會問題為目的，主要服務年齡0至6歲早期療育幼兒及18歲以上身心障礙、自閉症及多重障礙日托服務。

十方啟能中心主任游月菊表示，該機構全年運作約需4000萬元經費，政府補助三成，另需社會各界募款七成，惟近年由於受到經濟不景氣及與其他公益團體募款排擠的影響，所以經營非常困難。

民防西屯中隊長何依坤是十方啟能中心的志工為人樂善好施，平日奉獻在公益慈善工作上，常到院內成立的愛心樹上咖啡座及餐點工作坊捧場消費，以實際行動替練習當服務生及學習一技之長的院童們加油打氣。

值此歲末春節前夕，特地邀集民防幹部參訪並致贈慰問金2萬元及民生物資，其中永福分隊長許偉英隨團響應善行，加碼捐贈1萬6000元，十方啟能中心感受到第六分局及民防西屯中隊濃濃的人情味。

(中時 )