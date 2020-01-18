屏東縣原民處長伍麗華當選民進黨首位山地原住民立委，日前傳出在新北市有兩位支持者涉嫌違反《選罷法》辦餐會拉票，又有網路傳播她不是真的原住民；伍麗華與民進黨原住原住民族事務部聲明澄清，指高、游兩位民眾與伍麗華無關，她與故前屏東縣長伍澤元也沒有親戚關係，將考慮對造謠者提告。

媒體報導新北市烏來區高姓、游姓兩位民眾，涉嫌在選前以每桌4000元代價舉辦餐會，為山原立委候選人伍麗華拉票，遭檢調偵辦後以兩萬元交保，民進黨原明部澄清指出，「高姓主嫌」並非說黨所成立的後援會成員，反是新北市某無黨籍議員的助理；游姓民眾雖然是該黨烏來後援會的成員，但後援會所有活動支出均完全符合選罷法規範，絕無以不當餐會為候選人拉票，而且候選人對餐會不知情也未被邀請。

除了「餐會拉票」風波外，媒體報導，網路傳播「伍麗華是伍澤元的女兒、沒有原住民身分」等訊息，伍麗華也聲明澄清，指出自己是高雄茂林魯凱族人，母親前夫過世，後來和外省籍父親相識結婚在四十八歲高齡生下她，對抹黑的訊息不排除採取法律行動捍衛名譽。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)