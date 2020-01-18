電影冰雪奇緣（Frozen）上映以來，一直都深受眾人喜愛，而奧地利的某個小村莊，因為與冰雪奇緣的阿倫德爾王國很相似，湧入大批的觀光客，讓當地的居民不勝其擾地喊，拜託別再來了！

近日冰雪奇緣2上映，吸引不少大人小孩觀賞，根據《獨立報》報導，奧地利的哈爾施塔特（Hallstatt）是個僅居住780多人的小村莊，但因為與冰雪奇緣的場景相似，吸引許多人前往朝聖，因此導致遊客人數在10年內爆增了100倍，從每天100位遊客激增成每天1萬人，幾乎是義大利威尼斯日均接待遊客數的六倍了。

這樣的情況也讓當地居民感到很困擾，因為這個村莊並非是觀光勝地，大量遊客湧入讓物價提高、狂拍照和誤闖入居民的家中，除了損害當地人的隱私，也影響了生活，因此哈爾施塔特的市長亞歷山大·舒茲（Alexander Scheutz）將於2020年5月正式實施遊客管制，屆時只有買到門票的人能入城，而巴士數量也會限制，希望能減少三分之一的遊客數量。

(中時電子報)