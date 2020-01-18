苗栗市玉維橋18日驚傳落水意外，所幸警消人員及時搶救，婦人救回一命。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

9旬婦人面朝上方，成大字形躺在水面。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗市玉維橋18日上午10時許驚傳落水意外，高齡92歲的謝姓婦人今早獨自行經該橋時，不明原因攀爬越過紅色護欄，摔落數公尺深的田寮圳，面朝上方躺在冰涼的水面上，2名路過里民目睹驚悚過程，趕緊報警求救，消防人員到場緊急以吊掛方式將老婦救起，送醫後僅受手部骨折，暫無生命危險。

家住玉華里的謝姓婦人，今早上午10點半步行經過玉維橋時，攀爬越過橋邊護欄，縱身摔入數公尺的橋下，雙眼緊閉，面朝上方，成大字型躺在田寮圳水面一動也不動，2路過里民驚見意外發生，趕緊報警處理。

目擊里民表示，謝婦摔落橋下前，無喊叫或異樣，僅見她獨自撐著拐杖攀越護欄。消防人員趕赴現場，以吊掛方式將謝婦吊上岸，幸好她還有呼吸、心跳，旋即送往大千醫院急救，經檢查她右手骨折等傷勢，暫無生命危險。

家屬到場表示，謝婦平時有散步運動習慣，有高血壓病史，但身體狀況算是健朗，曾說過「年紀大了，不想成為子女的負擔」，但近日表現正常，不清楚為何她會落水。警方表示，謝婦生命徵象穩定，落水原因仍待進一步釐清。

(中時 )