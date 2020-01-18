繼中選會公布罷韓行動第一階段達標之後，資深媒體人王瑞德、罷韓團體及民眾18日在高雄發起「免費霸韓滷肉飯及礦泉水」活動，吸引民眾大排長龍。公民割草李醫師強調，過完年後將配合中選會公告二階連署日期，在高雄各地發放更多滷肉飯及二階連署書。
發放活動由日前「反韓」一砲而紅的高雄餐廳「釣客食堂」主辦，門口貼出免費滷肉飯及礦水泉的贊助名單，預計近4000份，18日先在店門口及新興區南華市場各發放400份及500份，其中還有低收入戶及弱勢保留名額，有民眾一早七點半就到場排隊，現場人龍綿延百餘公尺，警方還得協助維持交通秩序。
李醫師表示，韓國瑜投入選舉以來，一路操作對立，也綁架了許多東西，其中「礦泉水及滷肉飯」竟成為他的庶民代名詞。李醫師說，今天發放的是「罷韓滷肉飯」及罷免小物，就是要挑戰韓國瑜的起家招牌，繼續宣傳罷韓理念。
為了延續罷韓氣氛，李醫師預告年後待中選會正式公告二階連署開始日期後，將與高雄各地里長合作，在更多地方發送免費滷肉飯及礦泉水，同時發放二階連署書，希望能趕在60天期限內達標。
李醫師再批，韓國瑜上任後要解決高市負債三千多億的問題，迄今也不見負債降低。此外，選前韓國瑜遭爆料的房產、現金、借款等事跡，都讓他的庶民形象破功。讓韓國瑜做完四年，會讓高雄付出更高的代價。
現場除了免費的滷肉飯及礦泉水，公民割草志工也同步放送年節罷韓小物，有「罷韓非你莫鼠」紅包袋、罷韓春聯、貼紙。李醫師強調，二階達標的時間很緊湊，需要的份數也很多，希望透過小物、在過年期間繼續替罷韓行動加溫。
(中時 )
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