明天(19)由於東北季風減弱，迎風面的北部、東半部地區為多雲天氣，中南部則是晴到多雲，周末期間的天氣看起來是越來越好，不過大年初三(27)之後，冷空氣轉強，中北部地區低溫有可能下探14度以下，加上全台均有降雨機率，明顯濕冷，建議民眾把握好天氣外出走走。

天氣風險公司分析師吳聖宇表示，明日溫度將逐漸回升，白天北台灣將回升到21-22度以上，花東地區會回升到21-23度以上，中南部高溫都有機會來到24-25度以上，不過各地夜晚清晨的溫度仍較低，日夜溫差大仍要注意保暖，留意身體健康。

吳聖宇指出，下周即將進入春節連假，下周一(20)起到周五除夕(24)台灣附近都將位於南風暖空氣範圍內，各地為多雲或晴的天氣，相當適合年前的大掃除及做年節準備；不過大年初一(25)開始，隨著鋒面系統靠近以及南方水氣北上影響，大年初三(27)之後中部以北地區低溫有可能下探14度以下，加上降雨會感到明顯濕冷，一直到初五(29)的天氣可能都不太理想，下雨的範圍有機會擴及全台各地。

未來一周空品狀況，根據環保署空氣品質監測網顯示，明天清晨受大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，雲嘉南以北擴散條件普遍較好，南部地區因位於下風處，污染易累積；周一(20)起東北風減弱，環境風場逐漸轉為偏東風，中部空品區以南擴散條件稍轉差；周二(21)到周三(23)轉為高壓迴流天氣型態，西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，環境風場為東風至東南風，風速減弱，西半部清晨及夜晚時段垂直及水平擴散條件較差，須留意污染物持續累積情形。

建議敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。

(中時 )