天使隊頂級球星「神鱒」卓奧特（Mike Trout）在太空人隊作弊風波下也受到波及，被12強美國隊教練波修斯(Scott Brosius)之子大衛(David Brosius)指控，說卓奧特鑽到規定漏洞施打生長激素(HGH)，大聯盟官方隨即發出澄清，指出沒有任何球員能豁免服用生長激素等藥物。

大衛在個人IG上貼文指出，他父親波修斯在2017年在水手隊擔任三壘指導教練時，老早就知道太空人作弊，事實上每隊都知道，就連大聯盟官方也知道，不過大家都默不作聲，直到現在被挖出來。

此外大衛更加碼抖出大爆掛，指出紅人投手包爾(Trevor Bauer)告訴他，卓奧特以「治療甲狀腺疾病」為由，找到禁藥規則的漏洞，讓他有豁免權能施打生長激素，而大多球員都知道，不過大聯盟不想被球迷知道，因此將這件事瞞下來。

即使大衛隨後將IG上的發言刪除，卻已經引起軒然大波，大聯盟官方與球員工會聯合發佈聲明，嚴正澄清並無此事，「從來沒有大聯盟或小聯盟球員，曾獲得使用生長激素（HGH）的許可。」意即即使卓奧特曾使用生長激素，也是個人行為。

隨後大衛向這名3屆MVP得主道歉，表示自己不應對卓奧特發表煽動性言論，「我舉的卓奧特例子消息並非來自於我父親或大聯盟內部消息，也沒有任何依據，我無意指責卓奧特或引起軒然大波。」

(中時 )