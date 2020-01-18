台灣人愛到日本旅遊，人至當地少不了吃碗拉麵，感受國民美食的滋味。有網友問卦，日本拉麵店門面小、座位少，幾乎都要排隊，為何不找大一點店門收更多客人？對此，網友一針見血直言，這就是台灣人的想法，有得賺拚命賺，然後市場可能就被搞爛了。

原po在ptt分享，上周剛從東京回來，發現一個很奇怪現象，東京拉麵店的位置都很少，幾乎都有人排隊，老闆為何不找大一點的店面，座位也可以弄多一點，收更多客人？

網友對此論戰各有堅持，「人家是師傅在煮，不是工讀生」、「人家收少少的客人就能賺錢了」、「位置少 ，你就不好意思久坐」、「位子一多就變三商巧福了」、「排隊除了吸引新客人外，也可以避免入店客人過多」、「日本的房子就小又擠」、「你出錢？」、「老闆要顧品質」。

不過，有一網友突破盲腸，原PO的想法就是台灣人的想法，有好賺的就拚命賺，保齡球館、撞球館、抓娃娃機，速度快場地大，迅速把市場搞爛。

(中時電子報)