去年學測數學幾乎整份考卷都沒有難題，結果發生滿級分8千多人、一階超篩的慘事；解題老師表示今年有增加一兩題難題，應該不會舊事重演。

麗山高中教師黃靜寧表示，今年題型數跟去年相同，但比去年難；第三冊占分較多，其他三冊比重大致平均；跨領域試題如多選12題之外，整體文字敘述量應可接受。

黃靜寧表示，選填題的D算是難題，有不同解法，可以單純靠三角函數，也可以利用面積；選填題G和多選12不難，但文字敘述量較大；單選7很符合108課綱，但是對舊課綱也不難。整體而言希望未來能繼續維持今年的試題難易度。

另大考中心主任張茂桂表示，去年有發生考生邊考試邊從錢包拿出發票在整理、或是有考生攜帶俗稱「大象尺」的文具，今年學測考試簡章增加了不可攜帶入座物品「任何可能妨害考試公平的書本、物品或紙張」，大象尺因為上面有橢圓及拋物線等圖形，是數學課綱裡的學習範圍，因此在明令禁止攜帶入座的範圍。

(旺報 )