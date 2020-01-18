18日上午近8時，一列台鐵北上278次自強號太魯閣列車，在駛近竹南車站時，一根輸電桿上的三角架不知何故鬆脫懸垂在鐵軌上，列車經過撞擊三角架，當場造成列車駕駛室及5車50號位置的玻璃破裂，並未造成何旅客受傷，台鐵緊急安排將350名旅客改乘170次列車接駁至樹林站，再轉由另一列待命太魯閣號列車接續載往花蓮，三角架鬆脫原因正由台鐵局調查中。
台鐵指出，今日自彰化員林開往花蓮的278次太魯閣號，在竹南間西線127K附近，因撞擊輸電桿上的三角架，導致駕駛室及5車50號位置的玻璃破裂，全車約350名乘客都安全無虞，台鐵緊急安排全部旅客改乘170次到樹林站，轉乘另一列待命太魯閣號接續駛往花蓮。
台鐵表示，因列車延遲45分鐘以上，旅客持指定班次對號列車車票（含無座票），得選擇全額退費或免費搭乘同區間同等級車種列車一次。台鐵將盡快查明三角架鬆脫原因，並徹底檢討改善，以避免相同事件再次發生，對旅客深感歉意，已於樹林站準備350份礦泉水並向旅客致歉。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。