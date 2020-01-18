香港女團Twins成員阿Sa（蔡卓妍）和百億太子爺石恆聰（Anthony）交往兩年多，近來頻傳婚訊，去年還傳阿Sa神隱一個多月雙喜臨門，但被經紀人霍汶希否認，最近阿Sa曬近照，眼尖網友發現她無名指上戴戒指，疑似婚戒，又引發外界揣測是否秘婚。
隨著阿嬌（鍾欣潼）前年結婚嫁給「醫界王陽明」賴弘國，好姊妹阿Sa的感情歸屬也引發外界關心，去年阿Sa坦言已做了兩次凍卵手術，隨時準備當媽，而她和男友石恆聰還被拍到甜蜜同居，兩人好事近的跡象越來越明顯，去年底網上更傳出阿Sa將奉子成婚，因未滿三個月不能公開，但會在年底註冊。
對於阿Sa秘婚傳聞，經紀人否認說：「網上虛構，完全是沒有的事」，並透露阿Sa確實免疫力出問題，有去醫院做核磁共振檢查，「懷孕的話是不會做核磁共振的」。而今阿Sa曬出與貓咪合照，右手無名指戴戒，疑已被男友求婚，而阿Sa對此暫無回應。
(中時電子報)
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