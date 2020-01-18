智慧手機大廠vivo今（18）在高雄夢時代成立全台第一間vivo體驗店，現場除了找來可愛的vivo吉祥物VIGO大跳開場舞，並號召百位vivo金牌頭號粉絲現場頒獎，熱鬧非凡。開幕首日能以2.5折購買限量福袋，幸運粉絲將抽走vivo NEX 3旗艦級手機，體驗瀑布螢幕之美。

vivo全台首家體驗店今日開幕。（黃慧雯攝）

因應vivo全台首家體驗店開幕，透過粉絲團抽獎抽中vivo Y12的幸運民眾（左）與vivo台灣分公司總經理陳娟合影。（黃慧雯攝）

vivo全台首家體驗店購買福袋抽中vivo Y12的幸運民眾（左）與vivo台灣分公司總經理陳娟合影。（黃慧雯攝）

vivo全台首家體驗店購買福袋抽中vivo NEX 3的幸運民眾（左）與vivo台灣分公司總經理陳娟合影。（黃慧雯攝）

為了歡慶vivo夢時代體驗店，也是vivo在台第一家實體店開幕，vivo起先已號召百名金牌頭號粉絲，報名獲選將於開幕活動現場頒發頭號粉絲獎狀與全球獨家vivo club T恤等粉絲專屬禮，寵愛粉絲！現場vivo頭號粉絲團聚，不少人拿到獨家vivo club T恤就迫不急待地換上，並且在現場體驗起vivo手機（店內可體驗vivo NEX 3、vivo Y19、vivo Y12 以及 vivo V17 Pro等），展現出對於vivo品牌的喜愛。

vivo高雄夢時代體驗店開幕，首日購買超值福袋的人潮踴躍。（黃慧雯攝）

vivo高雄夢時代體驗店開幕，首日購買超值福袋的粉絲。（黃慧雯攝）

vivo高雄夢時代體驗店店內共有兩張展示桌，可體驗vivo NEX 3、vivo Y19、vivo Y12 以及 vivo V17 Pro等手機。另外也設有休憩區，粉絲逛累了就可以來稍作休息，或者在此查驗新機。現場購買手機，都會有專業服務人員協助一對一交機，也可協助移轉手機資料。另外也有提供手機配件販售，有提供vivo NEX 3、vivo V17 Pro、vivo Y12以及vivo Y17保護貼、手機支架、行動電源、充電器、手機車充、無線藍牙耳機、有線耳機等周邊，可讓粉絲一站購足所需用品。

在vivo高雄夢時代體驗店購買手機，服務人員將提供一對一交機服務。（黃慧雯攝）

vivo高雄夢時代體驗店開幕，民眾熱情體驗手機。（黃慧雯攝）

vivo高雄夢時代體驗店的配件牆。（黃慧雯攝）

vivo高雄夢時代體驗店的店內休憩區，也可作為課程教學互動區。（黃慧雯攝）

vivo高雄夢時代體驗店1/18-1/23首六日購機限定優惠。（vivo提供／黃慧雯台北傳真）

vivo夢時代體驗店開幕首日起就祭出超大優惠，可說是購買vivo手機的最佳時機。1/18-1/23首六日推出歷來最殺購機限定優惠，vivo NEX系列加碼送超夯氣炸鍋、V系列加碼送果汁機，Y系列手機最低不到8千元，贈品卻有近9千元價值，全系列機種最高可享超過15,000元超值好禮（對照圖如上），粉絲是絕對不能錯過。

vivo台灣分公司總經理陳娟指出，在台首家體驗店於高雄開幕後，預計今年內將陸續在台灣北部、中部開設據點（主要以商場百貨內部體驗店型為主），也有在北部開設的獨立門市的計畫，持續深耕台灣市場，不過目前並沒有在台具體展店數字與開店時間點可以對外分享。維修據點的話，則是預計在三月份在台北開設第二家。未來也將不定期舉辦各式優惠與活動，無論是否是vivo用戶，都可以參與，持續跟粉絲搏感情，讓更多消費者能體驗vivo手機以及各樣貼心服務。

(中時電子報)