湖北武漢爆發由新型冠狀病毒引致的肺炎，該市衞生健康委員會昨日深夜通報，截至16日晚，當地共新增4宗相關病例，患者均為男性，發病時間集中在本月5日至8日，於8日至13日入院，現時已全數轉院至金銀潭醫院救治，暫時情況穩定、無危重症。武漢至今累計確診病例45宗，已治愈出院15宗，在治重症5宗，死亡2宗。

通報指出，針對新增的4名患者，當局累計追蹤密切接觸者763人，已解除醫學觀察665人，尚在接受醫學觀察98人，未發現相關病例，相關流行病學調查和密切接觸者搜尋工作正在進行。

通報又稱，當局已要求各級醫療機構做好預檢分診、發熱門診管理的工作，及早發現、隔離和治療患者，並繼續對華南海鮮批發市場、其他農貿市場及患者住所進行清潔消毒。

美國疾控中心因應武漢新型冠狀病毒肺炎，宣布在紐約、洛杉磯及三藩巿的3個主要機場採取措施，對來自武漢的旅客量度體溫及詢問症狀，料未來數周有5000名旅客接受有關程序。

另外，日本通報診斷1例來自武漢市的新型冠狀病毒感染的肺炎病例，病人已康復出院。泰國則確診2宗個案。

(中時 )