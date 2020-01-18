湖北武漢去年底起爆發不明原因肺炎，至18日已認定病例增至45例，不過武漢網友近日表示，當地醫院人多到躺在走廊地上，懷疑官方隱瞞實際病例數據；而英國專家表示，大陸實際感染病例的數據，恐已超過官方公布，估計在陸已高達1700起病例。

英國倫敦帝國學院MRC全球傳染病分析中心報告指出，從武漢新型冠狀病毒在海外已有3例來推測，在武漢病例恐已超過千人，接近1700人。

據英國廣播公司（BBC）與法新社報導指出，武漢累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例至18日已有45例，死亡2例；而在海外，泰國發生2例、日本1例。向英政府與世界衛生組織（WHO）提供諮詢的倫敦帝國學院（Imperial College London）MRC全球傳染病分析中心（MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis）18日公布一份報告指出，從武漢新型冠狀病毒在海外已有3例來推測，在武漢病例恐已超過千人，接近1700人。

Size of Wuhan outbreak of a novel #coronavirus estimated from the three cases detected outside China: Likely to be over 1000 cases. @imperialcollege @mrc_outbreaks report released today



🔰 https://t.co/7A77NXZ3iw pic.twitter.com/u0dUnMs9hA — MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis (@MRC_Outbreak) January 17, 2020

報告作者之一的佛格森教授（Neil Ferguson）表示，雖然無法得知精確數據，但根據病毒的爆發規模，以及當地人口數與航班數量等資料可推測實際病例。而武漢人口數為1900萬，單日有3400次航班，此一數據再根據公布報告中的計算方式，推測出實際感染數為1732例。

佛格森指出，雖然自己比一周前還要擔心，但也不必過度危言聳聽。此外，佛格森仍提醒民眾，至今人傳人的潛在可能相當嚴重，但與動物的暴露接觸「不太可能」是主要的感染源。

世界衛生組織14日表示，引發武漢肺炎疫情的2019新型冠狀病毒，有「有限度」人傳人情況，主要是家人間的小規模群聚感染，但疫情有可能擴大蔓延。

(中時電子報)