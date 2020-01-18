◎基隆廟口 採買年貨 春節不打烊

農曆春節將近，基隆廟口的愛四路夜市，方便民眾採買年貨、伴手禮及吃美食，自18日起「過年不打烊」連續16天營業，除夕前的22至24日公車總站每天開出5班次「年貨公車」，除夕至初三連續4天，全市路邊停車格暫停收費，歡迎民眾來基隆玩。

◎新北旺大街 年貨一次購足

選舉過後準備過年啦！新北市年貨大街「來趣新北旺大街」將從17日到19日在新北市民廣場登場，現場邀集年貨、伴手禮、節慶用品等百攤廠商共襄盛舉，每天限定商品下殺5折起，消費滿1000元就有抽中高檔家電，現場也提供宅配到府、電商訂購、多元支付等服務，還發送烘爐地錢母、可愛的金鼠御守，為民眾招財祈福。

◎春節悠遊台中 吃喝玩樂享優惠

響應交通部觀光局推動「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，台灣文創旅遊觀光協會暨台中市糕餅同業公會等，號召台中市觀光相關產業的業者聯手再出擊，19日將在台中市草悟道園區舉辦「玉鼠迎春賀佳節，歡樂滿堂慶豐收」活動，邀民眾過年到台中市來走春、買伴手禮。

◎花蓮年貨大街開跑 多元支付拚買氣

花蓮年貨大街18日在花蓮市褔町路重慶路口熱鬧開賣，共邀集110個攤商，並規畫伴手禮區、年貨區、農漁產品區，原民客家特色商品區，讓民眾一次買足年貨。

◎年貨採買到新化 170攤熱鬧好逛

邁入第9年的台南市新化年貨大街，1月18至23日將於新化老街區隆重登場。今年總攤位數達170攤，再創新高，內容包括南北貨及百家好店伴手禮、年節百貨、各式美食及特色攤車，往年備受歡迎的可愛泰迪熊玩偶，今年再度出動，要讓大小朋友開心拍照打卡。

◎彰化年貨大街串聯 今登場

彰化縣政府首創年貨大街大串聯，18至月29日熱鬧登場，縣府攜手鹿港鎮、員林市及田中鎮公所，分別在彰化市延平公園、鹿港鎮公會堂廣場周邊、員林市林仔街商圈及田中鎮田中火車站前舉辦年貨大街，不但有優惠價格，還有抽獎、拿抵用券等活動。

◎買年貨逛市區 免費公車載你玩

高市交通局即日起至元宵節推出「紅27區-免費商圈公車」、精選「10大年貨公車」路線，歡迎民眾免費搭公車辦年貨；嘉義市政府推出即日起至3月1日止，持悠遊卡、一卡通等電子票證，免費搭乘市區公車1路、7路及66路公車，玩得更順暢。

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(中時電子報)