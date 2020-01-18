智慧手機廠vivo全台首家體驗店在今（18）正式在高雄夢時代開幕囉！開幕首日邀請百位頭號粉絲到場應援並頒獎，送上粉絲專屬禮慰勞粉絲，此外開幕日限定100個超優惠福袋，也吸引相當多粉絲搶先入手，期待新年有強運，直接將vivo NEX 3旗艦機帶回家。為了歡慶首家體驗店開幕，開幕日後，vivo至二月底前還有五大優惠，粉絲們一定要來朝聖！

針對vivo高雄夢時代體驗店開幕，官方祭出五大優惠好康，堪稱史上最狂優惠，粉絲絕對要把握機會。

一、開幕首日限定福袋：在vivo高雄夢時代體驗店開幕首日，官方準備價值NT$2370的福袋（購買價格NT$600)，內含獲得紅點設計大獎的藍牙耳機、vivo配件包、購物袋以及購物金NT$1600。更包含一張抽獎券，有機會額外再把vivo NEX 3或是vivo Y12手機帶回家。

開幕日起，vivo官方也在高雄夢時代體驗店持續送上好康，粉絲們想要入手vivo手機一定要趁此時。

一、購機送萬元好禮：1/18-1/23首六日推出限定購機優惠，購vivo NEX 3加碼氣炸鍋、vivo雙肩包、vivo 22.5W雙引擎閃充充電器、延長保固至18個月、V.Friends 限量公仔（四位公仔隨機抽出），以及V.Friends藍牙耳機，贈品價值NT$15105。V系列加碼贈送果汁機（及充電器、延長保固、冰霸杯等，價值NT$12059），Y系列贈送V.Friends公仔、V.Friends藍牙耳機、延長保固等優惠，總價值NT$8970，vivo送贈品不手軟。

vivo 高雄夢時代體驗店開幕首六日購機優惠。（黃慧雯攝）

vivo V.Friends吉祥物，購機若有贈送將隨機抽出。左起為VIGO、ZOEY、DD以及JEEK。（黃慧雯攝）

二、扭蛋拚運氣：1/18-1/29現場購買任何一款vivo手機，或是完成指定任務（加入vivo官方、vivo高雄夢時代體驗店粉絲團；完成vivo手機體驗），即可獲得參與轉扭蛋的機會，有機會抽中價值NT$26990的vivo NEX 3手機。

vivo 高雄夢時代體驗店開幕活動，完成指定任務可以轉扭蛋，有機會抽到vivo NEX 3旗艦手機。（黃慧雯攝）

三、全系列機種加碼送：沒有機會在年前前往vivo高雄夢時代體驗店的朋友，1/24-2/24購買vivo全系列手機，贈延長保固至18個月（價值NT$5609），V.Friends 限量公仔以及藍牙喇叭。

四、抽北海道雙人機票：1/31日前購買vivo全系列手機任一款，並至官網登錄，即可擁有周周抽日本北海道雙人來回機票的機會。1/31前若是購買vivo NEX 3，至官網登錄後可享一年螢幕破損保固服務一次。

除了上述活動外，vivo高雄夢時代體驗店也將在1/26初二、1/27初三、2/1、2/2、2/8、2/9這六天，舉辦現場體驗活動，將帶來有獎徵答互動遊戲，體驗新機也可轉扭蛋或是打彈珠，歡迎vivo帶著闔家大小來親臨體驗。

編註：vivo高雄夢時代體驗店，電話：(07)823-0987 。地址：高雄市前鎮區中華五路789號藍鯨館1樓。

(中時電子報)