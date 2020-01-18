「WeCare」等團體發起的罷免高雄市長韓國瑜行動，雖通過第一階段，但向中選會提出的罷免提議人共29,908份，被剔除了1348份，依據高雄市選委會主委、副市長陳雄文的說明，1348份被剔除原因是提議人中有死亡、有案在身及軍公教人員等。比例僅佔千分之6，WeCare發起人尹立仍嫌比例太高。

依據《公職人員選罷法》第77條的規定，「現役軍人、服替代役之現役役男或公務人員，不得為罷免案提議人」。但尹立等所提出之提議人還有死者，不免讓人質疑為罷韓真是無所不用其極。

選罷法中規定公務人員不得為提議人，係因為公務必須公平處理罷免案，以及避免公務人員挾怨報復，在機關內黨同伐異等因素。

且根據選罷法75條規定，「就職未滿一年者，不得罷免」，而高雄市長韓國瑜的就職日在2018年12月25日，WeCare在選舉期間的12月前即開始活動，並展開罷免連署，簡言之，第一階段提議書所需1%連署，應該要在12月26日才能展開，但罷韓團體在此之前即傳出即將達到連署提議人人數，不免讓人質疑，提議人所增寫的日期是否有造假之嫌。

中選會表示，內政部在函復中選會詢問時指出，選罷法規定提議領銜人應於公職人員就職滿1年後始得檢附罷免提議書等資料，向選舉委員會提出罷免案，但對於提議人名冊的「連署期間」並無明定，亦未列為應予刪除名冊之事由，當無另行限制之必要。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)