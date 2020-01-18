全國高級中等學校教育產業工會解析，今年數學科試題屬於細心不要計算錯誤，同時透過了解題意便能輕鬆作答，有近三成題目，使用國中數學帶著走的能力配合高中閱讀素養即可處理。

全中教指出，去年學測數學科很簡單，今年並沒有刻意將難度調高，但多了些圖形觀察及運算判斷技巧約莫4至5題，讓懂得圖形觀察及運算技巧的同學，可以快速思考並完成題目，但未能觀察出的同學，仍能透過慢慢運算，也能完成題目要求。

全中教指出，單選題及多選皆屬較為基礎問題，單選第2、3，以及多選第9都是向量的觀念，是歷年學測考題安排上，少見重複度這麼高。

全中教表示，數學科整份試卷學生僅需掌握閱讀上的能力，將題目線索整理清楚即可，空間及函數圖形的對稱性等觀察，能幫助其解題速度，但不是必須，學生只要掌握基本觀念便有好的表現，整份試卷屬於優良試卷，能增加學生信心及未來教學現場上的彈性。

補教老師解創智表示，今年數學科題目中規中矩、平易近人，第一頁的前三題，考生3分鐘就可寫完，中等程度的考生，有一半以上的題目都能作答。不過整體來說，今年數學科仍比去年稍年一點，因此預估頂標、前標分別為13級分、11級分，比去年下降一級分。

(中時 )