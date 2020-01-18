業者趕潮流，推出應景的襪子福袋，限量1000個，售完為止。(林欣儀攝)

迎接農曆春節，社會各角落洋溢溫情。台中市斯傑利公司有感於這幾天天氣寒冷，許多住在安養機構的長者可能保暖度不夠，特別捐贈適合銀髮族穿戴的機能襪，幫助他們做好足部保暖、又不會傷害皮膚。而回饋消費者，業者也準備1000個福袋、讓民眾感受年節驚喜。

拿著特製的機能襪，企業總經理鐘志誠代表捐贈給老人機構，他說，年長者皮膚薄、血管脆弱且循環不好，若能做好足部保暖，有助於他們的身體血液回流，而關鍵在於避免襪子的材質造成皮膚傷害，特別研發適合長者的機能襪，標榜無毒、減少摩擦與束縛，捐贈給銀髮族、盼讓他們舒服過冬。

許多年長者拿到專為他們研發的機能襪，摸摸材質、開心得直呼「好舒服」。業者洪韶均表示，近幾年持續關懷銀髮族、身心障礙幼兒，每年都會陸續捐襪子給偏鄉運動的孩子、安養機構長者及身心障礙幼兒，一年捐出的襪子至少上千雙。

此外，趕搭福袋熱潮，業者也推出特製福袋，洪韶均說，去年首度推出福袋，在網路直播銷售，短短半小時就搶光，今年再度推出限量福袋，消費滿額可獲贈1個、也能以999元購買，裡面則裝有紅色襪子、內褲及網購知名歐可奶茶，總價值達2000元。

(中時 )